Inter, Kane al Bayern per 100 milioni? Il Tottenham tra un obiettivo nerazzurro ed un ex

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/08/2023

Inter, Kane vicino al Bayern Monaco allontana un obiettivo in attacco? Il mercato internazionale, in questo mese di agosto, sembra essersi svegliato. Infatti, dopo l’acquisto da parte del Paris Saint-Germain di Goncalo Ramos, ma soprattutto di Dembelè, sembra molto vicina alla conclusione anche la trattativa per portare Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco.

La cifra che i bavaresi spenderebbero per il centravanti inglese, sarebbe di circa 100 milioni. Dopodichè, occhio al grande domino degli attaccanti. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con gli eventuali soldi incassati dalla cessione di Kane, il Tottenham avrebbe in mente due obiettivi. Quello primario, sarebbe Taremi del Porto, giocatore seguito anche dall’Inter per sostituire Lukaku e la cui valutazione fatta è di non meno di 30 milioni di euro.

L’altra pista, forte tentazione del proprietario Levy, è l’acquisto proprio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo la vicenda avuta con l’Inter, sembra allontanarsi dalla Juventus – anche se il mercato è ancora parecchio lungo e i bianconeri rimangono fortemente interessati – ragion per cui potrebbe riaprirsi la pista che porta alla Premier League.

Vedremo cosa accadrà. Di sicuro, anche per il club nerazzurro, il tempo stringe per avere un nuovo attaccante che possa garantire un certo numero di gol e che possa dare delle soluzioni offensive a Simone Inzaghi.