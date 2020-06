Inter, Joao Mario verso la Ligue 1: intensificati i contatti con il Marsiglia

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Joao Mario. Il portoghese, acquistato per 40 milioni di euro nel 2016, non rientra più nei piani della società. La Lokomotiv Mosca avrebbe già fatto sapere di non avere intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro e il giocatore sarebbe già alla ricerca di una nuova squadra. Secondo,le ultime indiscrezioni il futuro del classe ‘91 potrebbe essere al Marsiglia. Il club francese sarebbe seriamente interessato al giocatore ed avrebbe intensificato i contatti con il suo entourage.

Lo scout francese Bastian Cordolèani, durante un’intervista al portale Marítima, ha confermato la trattiva tra il Marsiglia e il centrocampista portoghese: "A Marsiglia sembra ci siano difficoltà nel prendere giocatori se non in prestito o a fine contratto, tranne Joao Mario. Per lui l’interesse è serio. Ci sono contatti tra il giocatore e il Marsiglia, Joao Mario vuole giocare per Villas Boas. L’Inter non conta su di lui e non sarebbe contraria a un altro prestito qualora il Marsiglia pagasse gran parte del suo stipendi. Quindi c'è una buona possibilità. Ha uno stipendio astronomico per un giocatore scontento".