Inter-Joao Mario: lo scudetto porta i nerazzurri a pagare dei bonus

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter è costata il pagamento di un bonus previsto dall'acquisto di Joao Mario.

Infatti, dopo aver versato 40 milioni per il pagamento del cartellino, si è aggiunto un ulteriore milione proprio per la vittoria dello scudetto, oltre ad altri 2 per il raggiungimento delle 25 presenze in nerazzurro.

Ecco che la cifra complessiva del cartellino del centrocampista si aggira intorno ai 43 milioni di euro dopo il raggiungimento di questi obbiettivi che hanno fatto scattare i bonus.