Inter, Joao Mario è dello Sporting Lisbona: ecco l'incasso dei nerazzurri

L'Inter deve necessariamente vendere qualche pedina non indispensabile per far cassa. Oltre ad Achraf Hakimi, di cui stiamo parlando a più riprese, qualche guadagno arriverà anche da Joao Mario.

Dopo il prestito, lo Sporting è ad un passo dal riscattarlo e, secondo La Gazzetta dello Sport, le firme sono davvero vicine. L'Inter incasserà circa 8 milioni di euro, mentre il trequartista portoghese ha trovato un accordo per un contratto da 2,5 milioni di euro con i Leões fino al 2024.