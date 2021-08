Inter, Italiano esalta Vlahovic: "In allenamento mi impressiona"

INTER - Quello di Dusan Vlahovic, in virtù dell'addio di Romelu Lukaku, resta il nome tanto gradito quanto più difficile da raggiungere iscritto nell'agenda della dirigenza di Via della Liberazione. Il gioiello della Fiorentina (che adesso sembra essere finito nel mirino anche dell'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone), al momento ha una valutazione di mercato quasi proibitive per le possibilità economiche attuali interiste.

Il patron gigliato Rocco Commisso infatti, lo valuta non meno di 70 milioni di euro. Una cifra che, nonostante i 115 milioni di euro in arrivo dal Chelsea, difficilmente l'Inter potrà sborsare. Nel frattempo, a testimoniare quanto di buono fatto dal giovane attaccante serbo sia nella passata stagione sia in questo pre-campionato, ci sono le parole di Vincenzo Italiano.

Il nuovo allenatore dei toscani ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la partita di Coppa Italia contro il Cosenza dove hanno trionfato per 4-0 e dove Vlahovic ha apposto la propria firma per ben due volte. Queste le sue dichiarazioni:

"Durante gli allenamenti dimostra di stare dentro la maglia viola. Mi ha impressionato per la cultura del lavoro che ha, per come si allena e per come si comporta nelle rifiniture. Sono contento della sua prestazione, è riuscito anche a fare due gol".