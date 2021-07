Inter: Inzaghi vuole la permanenza di Sanchez, ma ad una condizione

Alexis Sanchez è un giocatore che è stato prezioso per l'Inter nel corso delle ultime due stagione, ma le sue condizioni fisiche hanno fatto venire più di qualche dubbio tra i dirigenti nerazzurri che pensano anche alla possibilità di cederlo.

L'ultima parola, però, spetta al nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi che, secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, vorrebbe tenere l'attaccante cileno che stima molto sotto ogni aspetto.

Il problema, semmai, è quello delle sue condizioni, per questo lo stesso Inzaghi vorrebbe che Sanchez possa preservarsi di più con la sua nazionale per evitare infortuni che possano mettere a rischia la sua stagione in nerazzurro.