Inter, Inzaghi rimane ad una condizione: dubbio Dumfries. E Onana…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2023

Inter, continuano le voci di mercato per alcuni membri della squadra. In queste ultime settimane, si è tanto parlato, nei vari media, della situazione inerente ad alcuni elementi della squadra nerazzurra, specie per quanto riguarda il loro futuro. Fermo che Milan Skriniar sarà un sicuro partente a parametro zero in direzione Paris Saint-Germian, ci sono altri il cui futuro è in bilico.

Tra questi, certamente, Simone Inzaghi. Sull’allenatore nerazzurro pesano enormemente le 11 sconfitte in stagione e l’attuale sesto posto in classifica. L’ultima vittoria nella partita contro l’Empoli ha dato un po’ di respiro alla squadra, ma è vero che ad inizio anno si era partiti con l’obiettivo scudetto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano per SOS Fanta, Inzaghi rimarrebbe in nerazzurro ad una sola condizione, ovvero il raggiungimento del quarto posto oltre che della finale di Champions League. Traguardi molto difficili da raggiungere e che fanno si che l’ex Lazio quasi sicuramente dirà addio a fine stagione.

Ma occhio anche la situazione inerente a Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, non sta giocando la sua miglior stagione con la maglia dell’Inter. L’intenzione dell’ex PSV era quella di lasciare Milano già quest’anno, ma non è stato possibile. Ecco spiegato il cambio d’agente. Anche per lui, in estate, molto probabilmente sarà addio definitivo.

Infine, la situazione Onana. Ultimamente, si è tanto parlato di un forte interessamento da parte di squadre di Premier League, soprattutto il Chelsea. Di fatto, però, secondo Romano, proprio i blues hanno altre priorità e la pista che porta ad Onana non è così calda come hanno detto in molti.