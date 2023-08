Inter, Inzaghi reclama un nome a gran voce per la difesa: obbiettivo complicato. C’è l’alternativa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/08/2023

Inter, Inzaghi reclama un nome per la difesa. In casa nerazzurra, sono ore particolarmente intense per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, in viale della Liberazione, dopo aver fatto svolgere, oggi, le visite mediche al neo-arrivato Carlos Augusto e in attesa dell’ufficialità, sono molto vicini a chiudere l’affare Arnautovic con il Bologna, anche se resta sempre la grana Samardzic.

Di fatto, resterebbe un solo ruolo scoperto nella rosa di Simone Inzaghi, ovvero quello del braccetto di difesa, che possa essere preferibilmente di destra. Proprio a tal proposito, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe fatto alla dirigenza nerazzurra un nome in particolare, ovvero quello di Tomyasu dell’Arsenal.

Il giocatore rispecchia in pieno quello che cerca il tecnico nerazzurro: un difensore abile a giocare nella difesa a tre, ma anche nell’impostazione. Di fatto, però, la situazione è parecchio complicata. Questo perchè, i Gunners, sono alle prese con l’infortunio di Timber che potrebbe tenerlo fuori per molto tempo dal campo. Ecco perchè l’acquisto del giapponese potrebbe essere bloccato.

Contrariamente a ciò, in casa nerazzurra, ci sarebbe un altro nome che fa gola, specie al ds Ausilio. Si tratta di Trevoh Chalobah del Chelsea. Anche qui la trattativa è complessa, viste le cifre abnormi spese dai blues sul mercato. Ma si proverà, magari a fine mercato, a fare una proposta per il prestito del ragazzo.