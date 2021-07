Inter, Inzaghi deve decidere: riconfermare il difensore o cederlo in prestito

Il reparto difensivo sulla quale potrà contare Simone Inzaghi nella prossima stagione inizia a prendere forma. Il trio titolare formato da Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij verrà (salvo clamorose offerte provenienti dall'estero) riconfermato.

Per quanto riguarda le secondo linee, Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov hanno prolungato il proprio contratto fino al prossimo 30 giugno, ma nonostante c'è un altro nome per la retroguardia che deve necessariamente essere preso in considerazione.

Si tratta di Zinho Vanheusden, giocatore che l'Inter controriscatterà dallo Standard Liegi per 16 milioni di euro e per la quale bisognerà trovare una soluzione. Qualora Inzaghi dovesse ritenerlo inadatto per il suo progetto, la dirigenza (per evitare minusvalenze) dovrebbe cederlo in prestito. Lo riporta calciomercato.com.