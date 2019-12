Inter, interpretazione a sorpresa per le parole di Marotta di domenica?

Marotta si è reso protagonista domenica per le parole pronunciate prima del calcio d'inizio della gara contro la Spal, In quell'occasione l'amministratore delegato nerazzurro ha parlato di mercato.

In particolare il discorso ha riguardato due nomi che sembrano caldi in vista della sessione di gennaio. Si tratta di Kulusevsi e Vidal. I due centrocampisti piacciono molto, e potrebbero essere i reali obiettivi dell'Inter per il prossimo mese.

Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, queste parole potrebbero nascondere un significato diverso. Marotta infatti potrebbe essersi espresso in questo modo per un semplice discorso di depistaggio. L'intenzione sarebbe stata quindi quella di nascondere i veri obiettivi che verranno inseguiti.