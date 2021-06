Inter, inserimento per un altro rossonero. Perché sarebbe perfetto

L'Inter è su Franck Kessie. Il centrocampista andrà infatti in scadenza con il Milan a giugno 2022 e i nerazzurri sono alla finestra in caso di mancato rinnovo. Anche Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, conferma l'indiscrezione e spiega in merito alla situazione del giocatore: "Per la verità ci sono stati i primi contatti, su questa base: il club rossonero si avvicina ai 4 milioni a stagione più bonus, la richiesta supera i 5,5 milioni più bonus.

Ora bisogna fare in fretta, il Milan ha la necessità di chiudere la pratica entro luglio, massimo le prime settimane di agosto. In modo da non ripetere l’excursus che ha portato allo sfinimento sia per Donnarumma che per Calhanoglu. Chi c’è alla finestra? Soprattutto l’Inter per un discorso che avrebbe un impulso nei prossimi mesi se la situazione di Kessie fosse quella attuale, scadenza 2022. A proposito dell’Inter: aveva provato a prendere Kessie sia ai tempi dell’Atalanta che durante le stagioni difficili dell’ivoriano in rossonero".

Risulta chiara dunque la volontà di andare a rimpolpare un reparto che presumibilmente dovrà contare sulle assenze di Vidal e Sensi (entrambi in odore di addio) e con l'enigma legato a Christian Eriksen. Kessie incarna l'identikit perfetto di rapporto tra quantità e qualità desiderato da Inzaghi, una sorta di Milinkovic Savic più di contenimento.

L'Inter attende sorniona, ma da buona predatrice gli occhi sono vigili. Kessie-Inter, c'è l'apertura.