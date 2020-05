Inter, individuato l’erede di Handanovic: clausola da 50 milioni

I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione da affiancare a Samir Handanovic. Lo sloveno sarebbe pronto a legarsi a vita all’Inter, infatti avrebbe già trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2022. Il capitano nerazzurro il prossimo luglio compirà 36 anni e la società di viale della Liberazione si starebbe già guardando intorno per trovare un sostituto all’altezza.

La dirigenza interista starebbe monitorando con attenzioni diversi profili. I nomi in cima alla lista di Beppe Marotta sarebbero quelli di Juan Musso dell’Udinese, Unai Simon del Athletic Bilbao e Ionut Radu del Parma, ma ancora di proprietà nerazzurra.

Secondo quanto riportato il quotidiano spagnolo As, i nerazzurri lo avrebbero individuato in Unai Simon, portiere titolare dell'Under 21 e rivelazione di questa stagione. Sulle tracce del talento basco ci sarebbero anche Real Madrid e Valencia. Il classe ‘97 ha un contratto fino al 2023 con una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma potrebbe comunque partire per molto meno. La dirigenza del club basco avrebbe intenzione di blindarlo con un nuovo contratto e aumentargli la clausola rescissoria a 70 milioni di euro.