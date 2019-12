Inter, individuato il centrocampista per gennaio e quello per il futuro

Il Corriere dello Sport ha fatto questa mattina il punto sulle strategie di mercato nerazzurre. Strategie tese in questo momento a rafforzare il centrocampo, con due nomi che sembrano essere in cima alla lista dei desideri.

Il primo nome è quello di Kulusevski, per il quale l'assalto dovrebbe partire in estate. Per il presente invece il nome sembra essere quello di De Paul. L'argentino gradirebbe la destinazione per fare il salto di qualità in una squadra di livello.

Tuttavia i nerazzurri dovranno essere bravi a convincere l'Udinese, che invischiata nella lotta per non retrocedere non sembrano avere intenzione di rinunciare al centrocampista. L'affare inoltre, dovrebbe essere impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto.