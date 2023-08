Inter, incredibile Scamacca: rischia di sfumare. In tal caso, si riaprono due piste

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/08/2023

Inter, Scamacca rischia di sfumare per i nerazzurri. La notizia incredibile di queste ore è quella della possibilità che la trattativa tra Inter e West Ham per Gianluca Scamacca possa sfumare definitivamente. Infatti, in queste ore, secondo quanto riportato dalla redazione di Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato un forte inserimento da parte dell’Atalanta, convinta di assicurarsi il giocatore.

Marotta e Ausilio avevano rilanciato la loro ultima offerta, arrivando a 24 milioni di euro, più 4 di bonus. Ma la società inglese ha deciso di declinare la proposta. Ecco, da qui, il forte inserimento dei bergamaschi che, di fatto, non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale, ma sono disposti ad arrivare, sia per il West Ham che per il giocatore, ad offrire di più rispetto a quanto fatto dai nerazzurri di Milano.

E adesso? Dopo l’avaria della trattativa che avrebbe dovuto portare a Romelu Lukaku, ecco che i piani per la società nerazzurra potrebbero complicarsi ulteriormente. Resistono due opzioni sul tavolo: la prima è quella che porta all’attaccante dell’Arsenal, Folarin Balogun, ma le richieste dei Gunners sono molto alte e non accennano a diminuire.

La seconda, è la pista che porta all’attaccante dell’Udinese, Beto, che sarebbe più facile da prendere, anche se nelle preferenze della società di viale della Liberazione, parte dietro rispetto all’americano. Insomma, a poche settimane dall’inizio del campionato, l’Inter non è riuscita ancora a trovare il proprio centravanti. Una situazione parecchio scomoda, che potrebbe rappresentare una grande sliding doors per i nerazzurri.