Inter, in vista dell'estate 4 giocatori vicini alla cessione. I dettagli

L'Inter sta lavorando molto attivamente sul mercato in entrata, ma in estate ci sarà anche la necessità di sfoltire la rosa. E stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina sarebbero 4 i giocatori vicini alla cessione.

In primis Borja Valero. Lo spagnolo non era considerato ad inizio stagione da Conte. Con il passare del tempo però, e con il sopraggiungere di diversi infortuni si è ritagliato un suo spazio. Tuttavia a giugno andrà in scadenza, e vista la carta d'identità la dirigenza non rinnoverà l'accordo con il centrocampista.

Sempre a centrocampo, in seguito all'arrivo di Eriksen, ci sarà necessità di sfoltire. E Gagliardini è sulla lista dei giocatori cedibili. Così come Vecino, che di fronte ad un'offerta congrua lascerà l'Inter. Su di lui c'è sempre l'Everton di Ancelotti.

Infine Asamoah, che nelle gerarchie era il titolare sull'out di sinistra ma che poi a causa di un infortunio al ginocchio non ha praticamente più visto il campo. In estate le strade si separeranno.