Inter in versione young: Tonali e Kumbulla gli obiettivi

Dopo la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi, l'ad nerazzurro Beppe Marotta evidenzia sulla sua lista della spesa i probabili rinforzi per l'Inter che verrà. Il dirigente del club targato Suning guarda nel nostro campionato, precisamente nel Verona e nel Brescia dove da tempo sarebbero già stati adocchiati due identikit di grandi prospettive. Secondo quanto riportato dal noto portale Calciomercato.com l'Inter avrebbe deciso di puntare tutto su Sandro Tonali e Marash Kumbulla.



Il regista del Brescia è un pallino non solo di Marotta ma anche di Piero Ausilio, con quest'ultimo che non ha mai nascosto il suo gradimento nei confronti del wonderkid delle rondinelle. Cellino valuta il suo gioiello sui 50 milioni, con l'intesa col club bresciano ancora da trovare nonostante i contatti già avviati da parecchio tempo tra le due squadre.



Kumbulla invece sembrerebbe più vicino: il centrale scaligero è valutato sui 25 milioni, con l'entourage del calciatore già avvisato dell'intenzione da parte dei nerazzurri di voler aggiudicarsi il classe 2000. Non solo: l'Inter sarebbe in vantaggio rispetto alle altre pretendenti e inoltre dalle parti di Viale della Liberazione filtra ottimismo sulla buona riuscita della trattativa.



La partenza definitiva di "Maurito" ha fatto registrare un'entrata succosa nel bilancio del club, con quest'ultimo che oltre a blindare i gioiellini presenti nel vivaio avrebbe deciso di investire sulla "new generation" esplosa quest'anno in Serie A. La linea è già stata tracciata, con il mondo interista che si preparerebbe a una rivoluzione verde nell'organico.