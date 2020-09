Inter, in gran segreto il Psg sarebbe piombato su Brozovic

Marcelo Brozovic è l'indiziato numero per salutare l'Inter tra quei giocatori che garantirebbero alla società plusvalenza e soldi freschi da spendere sul mercato. Dopo l'arrivo di Vidal (se ben centrocampista con caratteristiche diverse) il centrocampo dell'Inter diventa molto folto e, come dimostrato da Conte nelle amichevoli, dove non lo ha mai schierato titolare, il croato non è più fondamentale nell'Inter che verrà.

Nelle ultime ore, secondo il quotidiano francese Le Parisien, su di lui sarebbe piombato il Psg che è alla ricerca di un centrocampista di qualità. In Italia avrebbe sondato il terreno anche per Milinkovic-Savic e Fabian Ruiz, molto costosi e soprattutto definiti incedibili dai rispettivi club di appartenenza. Brozovic sarebbe il profilo giusto individuato da Leonardo per completare il centrocampo dei francesi. Duttile, perchè può giocare sia da interno che da regista, abile in tutte e due le fasi e con un costo del cartellino non proibitivo e,soprattutto, per l'Inter non è incedibile.

Cn l'uscita di Brozovic, l'Inter avrebbe il denaro e il posto in rosa per andare all'assalto del grande sogno di Antonio Conte, N'Golo Kantè. Con Barella, Sensi, Vidal ed Eriksen, la mediana nerazzurra avrebbe una qualità superlativa. Con Gagliardini jolly, bisogna vedere cosa succederà con Vecino e Nainggolan, entrambe situazioni intricate da sbrogliare.