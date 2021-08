Inter: in attesa degli acquisti in avanti, Inzaghi blocca un'uscita

Con la partenza di Romelu Lukaku con destinazione Chelsea, l'Inter dovrà prepararsi al meglio in vista della prima partita di campionato contro il Genoa del 21 agosto, per poter iniziare al meglio la stagione da campioni d'Italia e difendere lo scudetto. L'organico, però, specie in avanti, ha delle pesanti defezioni, vista la partenza del belga, un Sanchez a mezzo servizio e Lautaro Martinez squalificato.

Ecco perchè, secondo quanto riportato da parte de Il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe bloccato la partenza di un giovane attaccante come Martin Satriano, uruguayano classe 2001, che ha fatto benissimo durante il pre-campionato, andando spessissimo in rete nel corso delle amichevoli estive della squadra nerazzurra.

Il giocatore, ad oggi, rappresenta l'unica certezza, nonchè l'unica presenza in avanti in vista della prima di campionato, pertanto tutti gli interessi che si sono manifestati nel corso di questa estate sono state messe da parte, in attesa di avere un reparto avanzato al completo che possa dare più soluzioni al nuovo allenatore nerazzurro. Per adesso, in assenza d'altro, l'unico certo di un posto da titolare contro il Grifone è l'ex Primavera, pronto a dire la sua in maglia nerazzurra anche in gara ufficiale per poter ritagliarsi uno spazio sempre maggiore.