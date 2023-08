Inter, in attacco tutto dipende da Correa: le due strade alternative sul mercato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/08/2023

Inter, per il mercato in attacco tutto dipende dall’addio di Correa. In casa nerazzurra, sono ore vibranti per quanto riguarda il mercato. Negli ultimi giorni, sono tre le trattative concluse dalla società di viale della Liberazione. Infatti, è già ufficiale l’arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco, mentre saranno imminenti gli arrivi di Samardzic dall’Udinese e di Audero dalla Sampdoria.

Nel frattempo, ci sono altre due caselle da riempire per completare la rosa, ovvero il braccetto di difesa e l’attaccante. In tal senso, sono tanti i nomi che circolano in orbita Inter, ma, per il reparto offensivo, tutto gira intorno all’addio o meno di Joaquin Correa. L’attaccante argentino, infatti, non è considerato per nulla incedibile dal club di viale della Liberazione e ci si attende, da qui alla fine del mercato, un’offerta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, se dovesse partire El Tucu, si potrebbe optare per un’accoppiata formata da Taremi e Sanchez. L’altra opzione, invece, terrebbe presente un investimento più corposo che verrebbe fatto su Balogun e con lui potrebbe arrivare un attaccante con caratteristiche differenti come Petagna.

Vedremo se la cessione di Correa sarà reale o meno. Di sicuro sono ore decisive per quanto riguarda l’attacco della squadra nerazzurra che si trova ad una sliding doors importante per la propria competitività.