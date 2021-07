Inter, in arrivo due attaccanti? Ecco i nomi preferiti dai dirigenti

Le manovre di mercato dell'Inter non riguardano soltanto l'esterno destro di centrocampo con Nandez, Bellerin e Dumfries a giocarsi il posto. C'è un altro ruolo che sta rubando l'attenzione dei dirigenti nerazzurri, ovvero il reparto avanzato. In attesa di capire quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti e di Alexis Sanchez, entrambi considerati in uscita dalla società, iniziano ad esserci i primi interessamenti per quanto riguarda alcuni giocatori che potrebbero prendere il loro posto come ricambi per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da parte del Corriere dello Sport, infatti, i preferiti di Marotta e Ausilio per il ruolo di terza e quarta punta sono due: Keita Balde del Monaco e Gianluca Scamacca del Sassuolo. Entrambi potranno essere prelevati soltanto in prestito, ma mentre per il primo si tratta di un giocatore proposto dall'agente Pastorello, anche se riscontra il gradimento di Simone Inzaghi visto che la sua migliore stagione l'ha vissuta proprio con lui, il secondo sarebbe considerato come la perfetta prima punta che possa fare da ricambio a Romelu Lukaku.

Tanti nomi e tante idee, ma che hanno il fondo di essere chiare. L'Inter prosegue con la ricerca dei profili migliori per dare ad Inzaghi una rosa completa sia a livello numerico che tecnico. E' vero, la situazione economica complica il tutto, ma la competenza dei dirigenti in questi anni ha dimostrato di saper ovviare a questo problema e di riuscire a fare di necessità virtù, regalando giocatori di livello che possano far bene all'Inter anche nella prossima stagione di Serie A.