Inter, il vicepresidente del Flamengo fa chiarezza su Gabigol

Wallim Vasconcellos, vicepresidente del Flamengo, parla della situazione legata a Gabigol, attaccante brasiliano che l'Inter ha ceduto in prestito al club carioca lo scorso gennaio.

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate a "Globoesporte": "Abbiamo sempre più soldi, però tutto dipende. Se Gabigol dovesse ricevere un'offerta dalla Cina, noi dovremmo prendere un nuovo attaccante di primo livello. Ma se scegliesse di rimanere qui da noi, allora i soldi per comprarlo li avremmo. Su questo non ci sono dubbi. Il Flamengo ha i soldi giusti per costruire una squadra di primo livello".