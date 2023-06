Inter, il Torino non riscatta Lazaro: ma l’esterno non rimarrà in nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/06/2023

Inter, il Torino non riscatterà Valentino Lazaro. L’ultima stagione di Valentino Lazaro con la maglia del Torino, ha avuto dei contorni agrodolci. Il punto di vista positivo lo si può riscontrare certamente nelle prestazioni del ragazzo che in maglia granata sembra aver ritrovato lo smalto che sembrava aver perso nelle ultime stagione.

Purtroppo, però, i tanti infortuni ne hanno condizionato la sua continuità tanto da convincere la società del presidente Cairo a non puntare su di lui per la prossima stagione. Dunque, il giocatore austriaco, ritornerà a partire dal primo luglio ad essere nuovamente un giocatore dell’Inter, per valutare poi cosa fare.

Sicuramente, nell’idea di Simone Inzaghi e in quella dei dirigenti, secondo quanto riportato da Tuttosport, non c’è quella di una permanenza a Milano. Infatti, dopo le esperienze già avute con le maglie di Herta Berlino e Borussia Monchengladbach, Lazaro ha tanti estimatori in Bundesliga e proprio nel campionato tedesco potrebbe essere il suo futuro.

Insomma, sembra che la sfortuna, per quanto riguarda la continuità, non stia aiutando Lazaro a trovare la propria dimensione definitiva. Adesso, ci sarà il momento per fare ogni tipo di riflessione e di pensare in maniera concreta al futuro. Magari a titolo definitivo.