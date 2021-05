Inter, il tesoretto per Wijnaldum: ecco da dove arriva

D'Ambrosio, Ranocchia, Padelli, Young e Kolarov. Questi sono i giocatori dell'Inter in scadenza di contratto. Al momento, l'unico sicuro di lasciare il club nerazzurro è Padelli. Il portiere nerazzurro, come riportato nei giorni precedenti da Sky Sport, firmerà un contratto biennale con l'Udinese.

Attualmente, questi sono gli ingaggi netti che percepiscono: D'Ambrosio 2 milioni di euro, Ranocchia 1,8 milioni, Padelli 500 mila euro, Young e Kolarov 3 milioni. Al lordo, l'Inter paga circa 19 milioni di euro anni, ricordando che il club nerazzurro ha usufruito del Decreto Crescita per il giocatore inglese.

Rinnoveranno o no? La nostra redazione ha raccolto la seguente notizia: ad oggi, la società nerazzurra non ha intenzione di rinnovare i contratti. Capitolo a parte per Ranocchia, che potrebbe ridursi l'ingaggio per rimanere un altro. In questo caso, la palla passerà al club.

Da questi mancati rinnovi, l'Inter diminuirà il monte ingaggi e potrà avere a disposizione un tesoretto da utilizzare sul mercato. La situazione di Wijnaldum è da tenere monitorata. Raccontiamo da tempo dell'offerta dell'Inter per il centrocampista olandese del Liverpool, libero di firmare con qualsiasi club. Ad oggi, i nerazzurri sono in vantaggio sulla concorrenza.

Attenzione, non vuol dire che Wijnaldum arriverà in nerazzurro. Sappiamo e sapete benissimo come funziona il calciomercato, ma l'Inter ha le carte in tavola per mettere a segno il colpo