Inter, il rinforzo in difesa può arrivare dal Betis ma occhio alla concorrenza

L’Inter sarebbe già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione e starebbe monitorando con particolare attenzione i possibili colpi a parametro zero. Oltre a Georginio Wijnaldum per il centrocampo, i nerazzurri potrebbero piazzare un colpo a zero anche in difesa, i nomi in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero quelli di Maksimovic del Napoli e Aissa Mandi del Betis Siviglia.

Per quanto riguarda il difensore algerino, l’Inter dovrà battere un’importante concorrenza per assicurarselo. Come riporta El Gol Digital, il classe ‘91 sarebbe f nel mirino anche dell'Olympique Lione e del Liverpool.

L’intenzione del Betis sarebbe quella di rinnovargli il contratto e puntare su di lui anche per il futuro ma il giocatore sarebbe tentato di provare un’esperienza in un top club. Mandi vorrebbe guadagnare una cifra vicina ai 3 milioni di euro a stagione e sarebbe in attesa di una proposta ufficiale.