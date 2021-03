Inter, il rinforzo in difesa può arrivare a zero ma occhio alla concorrenza

L’Inter sarebbe già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio, considerata anche l’incerta situazione societaria, starebbero monitorando con attenzione soprattutto i potenziali colpi parametri zero.

Il nome in cima alla lista sarebbe Georginio Wijnaldum del Liverpool, individuato da Antonio Conte come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Oltre all’olandese, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Aissa Mandi del Betis Siviglia. Il classe 1991 è un centrale difensivo in grado di giocare anche sulle fasce e quindi perfetto per la difesa a tre utilizzata dal tecnico nerazzurro.

L’Algerino non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il contratto con gli andalusi e il suo entourage avrebbe già avviato i contatti con altri club. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe specialmente il Milan, ma attenzione anche all’interesse di Liverpool e Lione.