Inter, il quarto attaccante potrebbe arrivare dalla Lazio: Lotito fissa il prezzo

L’Inter è sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco da regalare ad Antonio Conte in questa finestra di mercato. Il tecnico nerazzurro avrebbe richiesto alla dirigenza un giocatore di esperienza con caratteristiche simili a quelle di Romelu Lukaku.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’ultima idea dell’Inter sarebbe quella di acquistare Felipe Caicedo della Lazio. Il 32enne, nonostante lo scarso impiego, ha già segnato 5 gol ed ha caratteristiche molto simili a quelle del belga.L’attaccante ha un contratto con il club biancoceleste fino al giugno 2022 e Claudio Lotito sembrerebbe disposto a farlo partire soltanto di fronte ad un’offerta da almeno 8 milioni di euro.

L’Inter, al momento, non potrebbe permettersi di fare operazioni importanti sul mercato e sarebbe in attesa di cedere alcuni esuberi presenti in rosa per finanziare i nuovi acquisti. Sulle tracce del centravanti biancoceleste ci sarebbe anche la Fiorentina, che a differenza dei nerazzurri gli garantirebbe di giocare con più continuità.