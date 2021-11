Inter, il punto sul mercato: due acquisti, due cessioni e un colpo a sorpresa

Mercato Inter, la sessione invernale si avvicina e i nerazzurri starebbero ancora valutando se ritoccare la rosa o meno, molto dipenderà dal futuro di Alexis Sanchez e Matias Vecino ma occhio al colpo a sorpresa.

Beppe Marotta, amministratore delegato interista, aveva dichiarato qualche settimana fa che l’Inter non avrebbe fatto mercato nella finestra di gennaio ma la situazione adesso sembra cambiata. Nelle ultime settimane Alexis Sanchez e Matias Vecino avrebbero manifestato la loro insoddisfazione per lo scarso impiego e la voglia di cambiare aria. L’uruguaiano è in scadenza di contratto a fine stagione e l’Inter starebbe pensando di cederlo già a gennaio per provare a incassare qualcosa e evitare dunque di perderlo a zero tra qualche mese. Sull’ex Fiorentina ci sarebbero diversi club, tra cui Napoli e Roma. La situazione del cileno è invece leggermente più complicata. I nerazzurri sarebbero pronti a cederlo in modo da liberarsi del pesante ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, cifra considerata troppo alta dai club interessati. La squadra al momento in pole position sarebbe il Marsiglia di Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico del Cile. I nerazzurri sarebbero disposti anche a rescindergli il contratto per facilitare la sua cessione, ma prima il cileno dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

Nel caso in cui dovessero concretizzarsi queste cessioni, Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero pronti a intervenire sul mercato per sostituirli. A centrocampo il nome in cima alla lista nerazzurra sarebbe quello di Gonzalo Villar (potete leggere qui la nostra ultima esclusiva), mentre in attacco Simone Inzaghi avrebbe richiesto una prima punta e i due nomi in lizza sarebbero quelli di Luka Jovic e Giacomo Raspadori. Il colpo a sorpresa potrebbe arrivare nel reparto difensivo, ovvero Malang Sarr dal Chelsea. Il francese sta trovando pochissimo spazio con Tuchel ed è da tempo nel radar nerazzurro. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset sarebbe già stata avviata una trattativa per portarlo a Milano con la formula del prestito.