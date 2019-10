Inter, il punto su Rakitic e Vidal. In difesa c'è un nome nuovo

Si preannuncia una sessione di mercato invernale scoppiettante per l'Inter. I nerazzurri, oltre a dover sopperire all'assenza dell'infortunato Alexis Sanchez, dovranno puntellare la rosa soprattutto in mezzo al campo.

Sotto quest'ultimo punto di vista, la dirigenza meneghina resta vigile su due centrocampisti del Barcellona: Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Il primo è ai margini delle gerarchie di Ernesto Valverde e con un assegno da 35 milioni può partire. Il cileno invece, al contrario, è considerato incedibile.

Infine, per quanto concerne la difesa, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio è tornato ad accostare all'Inter il nome di Jan Vertonghen del Tottenham. Il belga con gli Spurs ha un contratto in scadenza a giugno 2020, dunque non è da escludere che già a gennaio il club di Viale della Liberazione tenti l'assalto.