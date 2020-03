Inter, il primo acquisto per l'anno prossimo è fatto, la conferma dell'agente

Il primo acquisto per la prossima stagione nerazzurra c'è già. Si tratta di Ionut Andrei Radu che torna in nerazzurro dopo le esperienze negative di Genoa e Parma. La conferma arriva direttamente dall'agente del portiere, Oscar Damiani, intervistato oggi da Radio Sportiva.

"Nessuno di noi si aspettava la situazione che sta vivendo Radu, pensavamo che al Parma potesse giocare. Andrei è un ragazzo intelligente e un grande professionista, sta vivendo male la panchina ma si farà trovare pronto. Nel futuro il programma prevede il ritorno all’Inter, anche perché credo che Padelli sia a fine contratto".

Damiani ha accennato anche al momento difficilissimo che sta vivendo il calcio italiano a causa del coronavirus. "L’immagine che esce del calcio italiano non è scintillante, ma non lo è nemmeno la situazione in generale, si rischia di falsare il campionato. La lotta scudetto è molto interessante, peccato che la situazione attuale non metta in risalto uno dei più bei campionati degli ultimi anni".