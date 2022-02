Inter, il portiere nerazzurro riflette su tre proposte per giugno

L'Inter lavora al rinnovo di contratto di Samir Handanovic, che dopo l'acquisto di Onana dovrebbe diventare il dodicesimo uomo di Inzaghi.

A fargli posto sarà l'attuale dodicesimo, ovvero Ionut Radu, che nelle ultime settimane ha ricevuto diversi interessamenti ed è intenzionato a lasciare i nerazzurri in estate. Dopo le dure parole dell'agente Oscar Damiani, il giovane portiere rumeno ascolta le varie proposte che stanno arrivando, e secondo quanto riportato dalla stampa francese, sono già tre le offerte sul tavolo degli agenti. Infatti, come riportato da calciomercato.com, l'ultima pretendente sarebbe il Nizza di Christophe Galtier, che è pronta a cedere il portiere Benitez in Premier.

I rossoneri si aggiungono al Lione e al Bordeaux che già in passato avevano richiesto il numero 97 dell'Inter. Resta da capire quali saranno le intenzioni di Marotta e Ausilio, visto e considerato che il contratto del ragazzo scadrà nel 2024, e l'Inter potrebbe inserirlo come parziale contropartita in qualche trattativa in corso, come ad esempio nell'affare con il Sassuolo per portare a Milano Scamacca e Frattesi.

Radu, 24 anni, è arrivato all'Inter nel 2013, e dopo la trafila nelle giovanili nerazzurre, è stato ceduto in prestito prima all'Avellino in serie B, e dopo al Genoa, dove ha collezionato 50 presenze in seria A. Tornato alla base dopo la parentesi poco felice al Parma, sperava di ritagliarsi maggiore spazio, ma la longevità e la fiducia di Inzaghi nel capitano Handanovic gli hanno concesso solo qualche briciola. A breve potremo sapere quale futuro attende il biondo portiere nativo di Bucarest, con una forte probabilità: i pali della porta dell'Inter per lui erano e resteranno un miraggio.