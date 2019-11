Inter, il passaggio del turno regalerà a Conte a gennaio il sogno di mercato

Il match di questa sera non è importante solo per una questione sportiva, visto che potrebbe avere importanti risvolti di mercato già in vista di gennaio. Una vittoria consentirebbe di poter ancora sperare nel passaggio del turno, che a sua volta porterebbe, come riportato dalla Gazzetta dello sport, un tesoretto da circa 30 milioni di euro nelle casse nerazzurre.

Ai 16 milioni della Uefa infatti si andrebbero ad aggiungere i soldi derivanti dai vari market pool. A quel punto nella sessione invernale di calciomercato l'Inter potrebbe dare la caccia a Kulusevski, sogno di mercato di Conte per il centrocampo.

Qualora ciò non si realizzasse, riporta la rosea, si dovrebbe virare con ogni probabilità su un altro obiettivo. Il nome potrebbe essere quello di Fofana dell'Udinese. Tutto quindi dipenderà dall'esito del girone di Champions, che passa ovviamente per la gara di stasera.