Inter, il mercato si avvicina. Vlahovic e non solo: tutti i sogni dei tifosi...

L’Inter vola in classifica e la sosta natalizia è ormai iniziata.

La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso questo 2021 con un primo posto in classifica che fa ben sperare i tifosi nerazzurri. Adesso, alla vigilia di Natale, i tifosi nerazzurri fanno la loro “letterina”, soprattutto in vista della prossima sessione di mercato. Ma chi vorrebbero vedere all’Inter come “regalo di Natale” i tifosi dell’Inter? Glielo abbiamo chiesto sulla nostra pagina Facebook ufficiale (qui il link della pagina) e le risposte sono state diverse. Partiamo da nomi quasi impossibili da portare a Milano, dei veri e propri “sogni di mercato".

C’è chi ha menzionato addirittura Haaland e Robert Lewandowski, due bomber veri e propri ma ad oggi difficili da raggiungere. Tantissimi invece hanno fatto il nome di Vlahovic, tra i migliori attaccanti del nostro campionato e che potrebbe lasciare Firenze a fine stagione. Il serbo per costi ed esigenze dei Viola, ad oggi però rappresenta solo un’idea nella testa di quasi ogni tifoso interista. Certo, farci un pensierino, potrebbe però essere una soluzione intelligente per il presente e futuro.

Molto più realistici altri nomi che si sposerebbero bene con l’idea di calcio di Inzaghi. Nelle risposte dei tifosi, due pupilli laziali come Milinkovic Savic e Luis Alberto, che con Inzaghi hanno trovato la loro dimensione internazionale. C'è, poi, la sorpresa Beto, attaccante dell’Udinese che ha segnato diversi gol in Serie A quest’anno. Fino ad arrivare ai tanto agognati Scamacca e Raspadori, giocatori da tempo nel mirino di Marotta. Ma uno dei nomi più gettonati tra il popolo nerazzurro è anche Frattesi, centrocampista box to box del Sassuolo che è esploso in questa prima parte di stagione. Lui come Nandez sembrano essere i profili ideali per l’Inter di Simone Inzaghi e soprattutto calciatori che il popolo nerazzurro, da quanto emerso dal sondaggio, approverebbero.

Tra tutti i commenti però spiccano anche diverse risposte quasi identiche. “Non ci serve nessuno” hanno scritto i tifosi. Secondo una buona fetta di popolo interista infatti la squadra sarebbe già completa e competitiva così aggiungendo che secondo loro sarebbe meglio non modificare un ingranaggio che funziona alla perfezione. Tanti, a tal fine, hanno chiesto a gran voce solo i rinnovi di Perisic e Brozovic, giocatori fin qui devastanti sotto la cura di Simone Inzaghi. Insomma, i tifosi dell’Inter hanno le idee chiare sui loro sogni di mercato, ora spetta alla società regalare qualche rinnovo (qui i dettagli del rinnovo di Dimarco), oltre che qualche nuovo innesto alla piazza.