Inter, il Manchester United scarica Sanchez ma la trattativa resta difficile

Ancora incerto il futuro di Alexis Sanchez per la prossima stagione. Il cileno, dopo una prima parte di stagione deludente condizionata da diversi problemi fisici, ha finalmente ritrovato la forma ottimale ed ha convinto Antonio Conte a riconfermarlo anche per il futuro. Prima però bisognerà trovare l’Intesa con lo United per un eventuale prolungamento del prestito o per una cessione a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Telegraph, i Red Devils avrebbero aperto alla cessione dell'attaccante per racimolare un tesoretto per tentare l'assalto a Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Il cileno non rientrerebbe più nei piani della società britannica che avrebbe intenzione di cederlo a titolo definitivo in modo da liberarsi del suo pesante ingaggio da 13 milioni di euro a stagione.

Trattativa comunque molto complicata per i nerazzurri, sia a causa dell’alto ingaggio che per il prezzo del cartellino. I Red Devils, infatti, non sembrerebbero intenzionati a svenderlo e vorrebbero ricavare il più possibile dalla sua cessione.