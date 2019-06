Inter, il Manchester United dice no all'ipotesi Nainggolan per Lukaku

Ancora una volta, il Manchester United è stato chiaro: se l'Inter vuole Romelu Lukaku, dovrà offrire una importante cifra economica senza contropartite tecniche. Solo due anni fa i "red devils" avevano acquistato l'attaccante belga dall'Everton per più di 80 milioni.

Stando a quanto riferisce infatti "ESPN", il club inglese avrebbe rifiutato la proposta nerazzurra di inserire nella trattativa Radja Nainggolan, il quale non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Antonio Conte, come pedina di scambio per l'ex Chelsea.