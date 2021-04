Inter, il Manchester City su Lukaku? Guardiola fa chiarezza

Il Kun Aguero, dopo quasi 10 anni, 257 gol e quattrocento presenze, lascerà il Manchester City al termine di questa stagione a parametro zero. L’addio dell’attaccante argentino è stato ufficializzato dai citizens nella serata di lunedì e secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club inglese avrebbe iniziato la caccia al suo sostituto.

Tra i nomi accostati al Manchester City negli ultimi giorni ci sono quelli di Erling Haaland del Borussia Dortmund e Romelu Lukaku dell’Inter. Sull’argomento è intervenuto direttamente Pep Guardiola in conferenza stampa, ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Il sostituto di Aguero? Con i prezzi che girano non compreremo nessun attaccante, è impossibile, non possiamo permettercelo. Tutti i club sono in difficoltà finanziarie, anche noi. Abbiamo Gabriel Jesus, Ferran che è stato incredibile, Raheem (Sterling ndr) come un falso nove. Oggi ci sono più possibilità di non ingaggiare un attaccante".