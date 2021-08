Inter, il Leicester ha messo gli occhi su due gioielli nerazzurri

Questa estate nerazzurra è stata un po' tormentata per via di alcune partenze eccellenti, come quella di Achraf Hakimi, passato al Paris Saint Germain per 60 milioni più 8 di bonus facilmente raggiungibili e 3 difficilmente raggiungibii, e come quella di Romelu Lukaku, in procinto di essere ufficializzato al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro.

Vista la crisi economica che sta investendo la società nerazzurra, tante squadre stanno provando ad avanzare offerte per i gioielli interisti e, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, ce ne sono altri due finiti nel mirino di una società inglese. Si tratta di Stefan de Vrij e di Marcelo Brozovic che stanno ingolosendo il Leicester che potrebbe una cifra superiore ai 50 milioni di euro per entrambi.

E l'Inter? Da tempo sappiamo che la situazione di Suning e degli Zhang ha messo in stand-by i rinnovi dei giocatori, anche se la volontà della società è quella di iniziare i dialoghi con i giocatori dopo la fine del calciomercato. Ricordiamo che, il centrocampista croato, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, mentre il difensore olandese vede il suo contratto scadere il 30 giugno del 2023, ma ha un agente molto temibile come Mino Raiola.