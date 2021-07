Inter, il giocatore ha deciso: vuole giocarsi le sue carte a Milano

E' stata un'amichevole che ha visto distinguersi due giocatori a sorpresa quella andata in scena ieri sera in Svizzera tra il Lugano e l'Inter. I nerazzurri, inizialmente in svantaggio per 2-0, hanno rimontato (per poi vincere ai rigori) grazie alle reti di Danilo D'Ambrosio e Martin Satriano.

Quest'ultimo con la Primavera si è contraddistinto particolarmente. Pertanto, anziché essere mandato in prestito, potrebbe addirittura rimanere a Milano e maturare con la maglia dell'Inter sulle spalle.

Un altro giocatore che potrebbe rimanere in nerazzurro (anzi, la sua permanenza è ormai cosa fatta), è Ionut Radu. Il portiere rumeno pur di restare all'Inter ha rifiutato la Real Sociedad in modo tale da giocarsi le proprie carte nel club che lo ha fatto crescere per poi, magari, diventare l'erede di Samir Handanovic. Lo riferisce Sportmediaset.