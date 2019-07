Inter, il futuro di Pépé potrebbe essere in Premier League

Per diverso tempo il nome di Nicolas Pépé, attaccante ivoriano di 24 anni, è stato accostato all'Inter. Il giocatore del Lille è stato una delle rivelazioni di quest'ultima Ligue 1 grazie ai 23 gol stagionali.

Tuttavia il suo futuro potrebbe essere in Premier League, precisamente al Liverpool. A confermarlo è il presidente del Lille Gerard Lopez, intervistato da "RMC Sport": "So che ci sono state discussioni con Pépé, non con noi come club. Non sono particolarmente concentrato sul Liverpool, ma è vero che ci sono stati dei contatti con gli agenti. Ci sono arrivate due offerte prima della Coppa d'Africa, ora vedremo al termine della stessa. Mi sono intrattenuto con due società, gli agenti con cui abbiamo buoni rapporti ci hanno chiesto un po' di tempo per guardare ad altre opzioni. Noi come club non possiamo discutere tutto da soli. Il giocatore ha ovviamente il diritto di avere preferenze".