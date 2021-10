Inter: il futuro di Bastoni? Parla l'agente Tinti. Dichiarazioni molto chiare

Mercato Inter: "Bastoni non ha ricevuto nessuna telefonata dal Newcastle. Bastoni vuole restare all'Inter".

Telegrafiche ma inequivocabili le parole di Tullio Tinti, il procuratore del diamante nerazzurro. A riportarle, tramite il suo profilo Twitter, è il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano. "Bastoni ha firmato un nuovo contratto con l'Inter qualche mese fa, è contento e - ha sottolineato l'agente - ama il club". Insomma: vengono smentite sul nascere le ipotesi di mercato che vedevano il difensore nel mirino del Newcastle, la squadra di Premier League appena comprata dal miliardario fondo Pif.

Ma a proposito di Pif e di Inter, come vi stiamo raccontando da questa mattina (mercoledì 13 ottobre, ndr), la notizia del giorno è che il fondo saudita avrebbe fatto un'offerta da un miliardo alla famiglia Zhang per rilevare il club. Qui potete trovare lo scoop di Libero. Pif, fondato nel 1971, è il fondo di riferimento del paese arabo e ha un fatturato di 500 miliardi di euro, 100 in più di quello del Qatar che, attualmente, controlla il Paris Saint Germain: qui potete trovare il nostro approfondimento. Non solo. Pif sarebbe interessato anche a investire sulla città di Milano con la costruzione di nuovi grattacieli di lusso nel quartiere di Porta Nuova: qui trovate il retroscena.

Sulla (possibile) trattativa è intervenuto, però, anche il giornalista Franco Vanni de La Repubblica. Sul suo profilo Twitter ha scritto: "Visto che sto ricevendo più messaggi che al mio compleanno, ve lpo scrivo qui: non ho conferme sull'offerta di Pif per l'Inter. Solo Smentite. Si va da 'non c'è niente' a 'saranno voci messe in gito per aiutare il Newcastle. Ovviamente questo non significa che non sia vero". Qui l'articolo integrale.