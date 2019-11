Inter, il dirigente apre alla cessione a gennaio dell'obiettivo nerazzurro

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'udinese, ha rilasciato ieri importanti dichiarazioni in merito a Rodrigo De Paul, obiettivo per il centrocampo nerazzurro in vista di gennaio.

L'argentino piace molto a Conte, e il club ha messo il giocatore tra gli obiettivi per la sessione invernale. L'Udinese parte da un prezzo alto (30 milioni di euro). Tuttavia le parole di ieri di Marino lasciano ben sperare la dirigenza dell'Inter.

Il ds ha in sostanza affermato che a gennaio sarà difficile trattenerlo qualora si presentassero offerte di club importanti. Queste parole appaiono una netta apertura ad una trattativa. L'Inter prepara un'offerta, partendo però dalla formula del prestito. Lo riporta il Corriere dello Sport.