Inter: 'Il colpo dell'ultimo secondo? La miglior notizia è un'altra'

Mercato Inter: arriverà o meno il colpo dell'ultimo minuto? In queste ore sono molte le voci che vedono protagonista il club nerazzurro.

Questa mattina (lunedì 30 agosto, ndr), il direttore editoriale di InterDipendenza, Raffaele Garinella, ha scritto che "nonostante le parole dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, i nerazzurri starebbero intavolando uno scambio con la Roma. Protagonisti Villar e Gagliardini, a corto di spazio nei club di appartenenza". Qui potete trovare l'approfondimento completo. A stretto giro, è comparso anche un indizio social direttamente da Roberto Gagliardini che ha postato una fotografia su una storia del suo profilo Instagram. Qui trovate cos'è successo.

Non solo. Dopo la vittoria contro il Verona di venerdì sera, c'è stato un vertice fra Simone Inzaghi e i dirigenti. Il tecnico avrebbe chiesto un nuovo innesto per il reparto offensivo. Qui trovate l'esclusiva di sabato firmata da Candido Baldini. Insomma: sono ore molto calde. Anche perché, come riportato da Tuttosport, c'è ancora un giocatore che spera di poter vestire il nerazzurro già da questa stagione. Si tratta di Nandez del Cagliari. E qui trovate il riassunto della rassegna stampa.

Pochi minuti fa, tramite il suo profilo Twitter, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, profondo conoscitore del mondo Inter, è intervenuto con un commento su queste ultime ore di calciomercato. Il suo tweet 'osserva' l'attuale situazione offrendo un interessante (e nuovo) punto di vista: "Molti per l’Inter sperano nel 'colpo dell’ultimo secondo' e non capiscono che la miglior notizia in assoluto è essere arrivati alla fine del calciomercato senza aver bisogno del colpo dell’ultimo secondo”.