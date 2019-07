Inter, il club traccia la linea per il futuro di Bastoni e Dimarco

Tornato all'Inter dopo l'esperienza al Parma, Alessandro Bastoni potrebbe essere confermato a tutti gli effetti da Antonio Conte senza essere girato in prestito altrove. Ne è sicuro Tuttosport che questa mattina sul classe '99 riporta:

"È sicura la presenza nel gruppo interista di Alessandro Bastoni, difensore centrale rientrato dal prestito al Parma, che Conte al momento vuole assolutamente tenere in rosa, anche perché unico mancino naturale nella batteria dei centrali".

Destino diverso invece per Federico Dimarco. Il terzino sinistro, anch'egli la scorsa stagione al Parma, probabilmente continuerà il proprio processo di crescita con una maglia che non sarà (almeno per il momento) quella nerazzurra.