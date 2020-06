Inter, il Chelsea scarica Moses ed Emerson: Marotta tenta il doppio colpo

Il Chelsea è uno dei club attualmente più attivi sul mercato. Roman Abramovic avrebbe intenzione di fare un mercato faraonico in vista della prossima stagione. I blues hanno già acquistato Hakim Zyech dall’Ajax per 40 milioni di euro e pagheranno anche la clausola rescissoria di 53 milioni di euro per Timo Werner del Lipsia. Ma non sarebbe ancora finita qui, infatti, il club londinese sarebbe pronto a tentare l’assalto anche per Kei Havertz, gioiello del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riportato dal Sun, il Chelsea sarebbe pronto a cedere diversi esuberi presenti in rosa per finanziare il colpo Kei Havertz. Sulla lista dei partenti sarebbe finito, oltre a Victor Moses, anche Emerson Palmieri. Il terzino sinistro sarebbe da tempo nel mirino di Inter e Juventus, mentre il nigeriano potrebbe essere riscattato per una cifra minore rispetto ai 12 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio. I nerazzurri nelle prossime settimane incontreranno la dirigenza del club londinese e proveranno a piazzare il doppio colpo.