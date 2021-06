Inter, il Chelsea non fa sconti per Emerson Palmieri: spunta una clausola

L’Inter è a caccia di esterni per la prossima stagione. Tra i nomi nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe sempre quello di Emerson Palmieri del Chelsea, che sarebbe nel mirino anche del Napoli. L’oriundo, attualmente impegnato con la nazionale azzurra per gli Europei, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e vorrebbe lasciare i blues per giocare con continuità.

Il Chelsea avrebbe già aperto ad una sua eventuale cessione ma, nonostante la vicina scadenza, non sembrerebbe intenzionata a concedere sconti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i blues, potrebbero esercitare una clausola di rinnovo automatico del contratto e far lievitare di fatto il costo del cartellino.

Brutte notizie per Napoli e Inter che speravano di sfruttare a loro favore la situazione contrattuale e strappare uno sconto. Il Chelsea ha il coltello dalla parte del manico e lascerà andare via Emerson Palmieri soltanto di fronte ad un’offerta importante.