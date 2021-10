Inter, il centrocampista vuole partire. C'è la sfida all'Everton

Anche l'Everton sulle tracce di Donny van de Beek.

Il centrocampista del Manchester United sta giocando poco con la maglia dei Red Devils, e dopo essere stato una delle colonne dell'Ajax dei miracoli che sfiorò la finale di Champions League contro il Liverpool - insieme a de Ligt e de Jong -, avrebbe voglia di cambiare aria per tornare ad essere ancora protagonista ed essere il MaraDonny che tutti abbiamo apprezzato in Olanda. Ecco che, sempre dall'Inghilterra arrivano delle parole molto importanti da parte di Marcel Brands, dirigente dell'Everton, che intervistato da parte di NOS, ha parlato proprio del centrocampista.

"Donny era nella lista dei nostri obiettivi - ha dichiarato il dirigente dei toffees -, ma la dirigenza dello United ci ha detto che una sua partenza non era in programma. Sul finire della finestra, poi, ho ricevuto una chiamata da Guido Albers, agente del centrocampista, che ci comunicava la possibilità di un trasferimento ma non con la formula del prestito. Una nuova chance a gennaio? Dipende sempre dalla volontà dello United. E siamo all'inizio di ottobre, quindi possono succedere molte cose agli infortuni. Lo United gioca su diversi fronti, è difficile fare previsioni adesso”.

Sul giocatore c'è anche l'interessamento anche l'Inter che vorrebbe rimpolpare il reparto durante il mercato di gennaio - clicca qui per le ultime su questo interessamento. C'è anche da dire, però, che nella lista di viale della Liberazione, in mano a Beppe Marotta e Piero Ausilio, quello di van de Beek non è l'unico nome e nemmeno quello in cima alle preferenze. Infatti, come riportato in esclusiva - clicca qui per leggerla - il primo nome che avrebbe in mente Simone Inzaghi è quello del centrocampista spagnolo della Roma, Gonzalo Villar e la società proverà ad accontentarlo fin da gennaio.