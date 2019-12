Inter, il centrocampista sognato da Conte non arriverà a gennaio

Il sogno di mercato di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo a gennaio si chiama Arturo Vidal. Il cileno piace moltissimo al tecnico che lo fece esplodere durante l'esperienza alla Juventus.

Tuttavia la trattativa per portarlo a Milano è tutt'altro che fattibile. Il motivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, risiede nel fatto che il Barcellona non sembra essere disposto a cedere il giocatore senza monetizzare.

L'Inter dal canto suo vorrebbe impostare l'operazione sulla base di un prestito. Per questa ragione l'affare sembra essere destinato a non andare in porto. Inoltre Valverde considera Vidal la prima alternativa a centrocampo, e anche per questo non vorrebbe provarsene.