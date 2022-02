Inter, il brasiliano ha detto sì alla proposta nerazzurra

L'Inter pensa al mercato estivo e prova a chiudere dei colpi già ampiamente imbastiti nel recente mercato di gennaio.

Se nelle ultime settimane le notizie sui gioielli del Sassuolo, Scamacca e Frattesi, sono state riportate con cadenza quasi giornaliera, altre trattative della dirigenza nerazzurra camminano spedite verso la fumata bianca. L'obiettivo numero uno di Marotta e Ausilio è quello di potenziare la difesa con un colpo di grande spessore che possa aiutare il reparto nerazzurro per i prossimi anni. Il nome sul quale la dirigenza sta forzando la mano è quello di Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino che anche in questa stagione ha fornito prestazioni di alto livello, finendo sui taccuini delle migliori società europee.

Ma secondo quanto riportato da calciomercato.com, "l'Inter ha da tempo tra le mani il si di Bremer e il calciatore brasiliano è stato chiaro anche con Cairo, accettando il rinnovo a patto che la prossima estate i granata non chiedano le stelle per il suo cartellino".

La situazione è dunque abbastanza chiara, con Inter e Torino che adesso devono trovare la quadra economica per assecondare la volontà del giocatore che, a quanto pare, ha già trovato un principio di accordo con la società di viale della liberazione. I nerazzurri hanno voluto affrettare i tempi in virtù della crescita esponenziale del talento carioca, 24 anni e 88 presenze in serie A. Il Torino lo aveva prelevato dall'Atletico Mineiro nell'estate del 2018 per poco meno di 6 milioni di euro, valore di mercato che negli anni è quasi quadruplicato. Ma l'Inter è tranquilla perché "Ausilio è stato il primo a parlare con Bremer, ricevendo in cambio una stretta di mano".