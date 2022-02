Inter, il Barcellona tenta lo sgarbo: mega offerta per Brozovic

Inter, in casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato è in scadenza di contratto a fine stagione e ancora non è arrivata l’ufficialità del suo rinnovo. Lo scorso dicembre la società nerazzurra aveva trovato un principio di accordo per 6 milioni di euro più bonus ma non c’è ancora stata la definitiva fumata bianca che era prevista già per la metà di gennaio. Tra le parti ci sarebbe ancora qualche dettaglio da risolvere ma occhio alle pretendenti. Il quotidiano La Repubblica è tornato a ribadire l’interesse del Barcellona per il giocatore e che sarebbe pronta a mettere sul piatto un quinquennale da 8 milioni di euro a stagione. Non solo i blaugrana, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche il Manchester United e anche il Tottenham allenato dall’ex Antonio Conte.

L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di costruire la squadra del futuro intorno al regista croato e anche il giocatore sembrerebbe intenzionato a restare a Milano ma la proposta del Barcellona potrebbe farlo vacillare. Beppe Marotta ha ribadito prima del derby il suo ottimismo per la buona riuscita della trattativa per il rinnovo ma tra i tifosi c’è preoccupazione. L’Inter è adesso chiamata ad affrettare i tempi e allontanare una volta per tutte le voci sul suo conto.