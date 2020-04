Inter, il Barcellona tenta la beffa: 60 milioni per l’obiettivo nerazzurro

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Barcellona sarebbe pronta a tentare l’assalto decisivo per Sandro Tonali del Brescia. Il classe 2000 si è confermato come uno dei migliori giovani talenti in circolazione e sembrerebbe destinato a lasciare le rondinelle in estate. Il patron del Brescia, Massimo Cellino, vorrebbe ricavare dalla cessione del proprio gioiello almeno 50-60 milioni di euro. Il centrocampista sarebbe nel mirino di diversi top club, sia italiani che europei. Sandro Tonali è da tempo uno degli obiettivi principali di mercato di Inter e Juventus; ma il suo futuro potrebbe essere all’estero. La squadra al momento in pole position sarebbe il Barcellona, che sarebbe pronto ad offrire una cifra mostre per convincere il club Lombardo.

Come rivelato dal sito del quotidiano, il club catalano avrebbe messo sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro cash, più il cartellino di due giovani canterani: si tratterebbe di un centrocampista e di un terzino sinistro. Sulle tracce del gioiello bresciano ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain che sarebbe addirittura intenzionato a superare l’offerta blaugrana e mettere sul piatto un’offerta superiore ai 70 milioni euro.