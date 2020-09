Inter, il Barcellona si arrende per Lautaro. Sarà Depay il rinforzo in attacco

Il Barcellona avrebbe definitivamente abbandonato la pista Lautaro Martinez. I blaugrana sono in crisi economica e non potrebbero permettersi di fare investimenti importanti sul mercato. La valutazione dell’argentino, nonostante la clausola rescissoria sia scaduta, è sempre di 111 milioni di euro Il classe ‘97, sarebbe ritenuto incedibile dalla società che starebbe lavorando al suo rinnovo con un sostanziale aumento dello stipendio.

Come riportato dal Mundo Deportivo, il club catalano avrebbe deciso di virare su un altro giocatore e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Memphis Depay dal Lione. L’olandese è in scadenza di contratto nel giugno 2021 e il club francese lo venderà in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero tra un anno.

Depay sarebbe stato richiesto direttamente dal nuovo tecnico Ronald Koeman. L’affare si dovrebbe concludere per circa 25 milioni di euro e l’ufficialità potrebbe arrivare entro le prossime ore. L’acquisto dell’olandese dovrebbe dare il via libera all’addio di Luis Suarez, che potrebbe essere acquistato dalla Juventus.